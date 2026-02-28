Pueblo elegirá a diputados federales con reforma electoral: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una reforma electoral que elimina las listas plurinominales, permitiendo que el pueblo elija directamente a los diputados federales. Aseguró que la medida fortalece la democracia y no representa autoritarismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 07:30 AM.
En México y editada el 01/03/2026 07:04 AM.