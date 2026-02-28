Pueblo elegirá a diputados federales con reforma electoral: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión una reforma electoral que permitirá a la ciudadanía elegir directamente a los diputados federales. La iniciativa contempla la eliminación de las listas plurinominales de los partidos políticos.
Durante un acto público en San Ignacio, Sinaloa, Sheinbaum destacó que esta medida representa un avance democrático. Aseguró que la reforma no implica autoritarismo, sino una mayor participación ciudadana en la conformación del poder legislativo.
"Ahora será el pueblo quien elija a los pluris", afirmó la mandataria, en referencia a los diputados que actualmente son designados mediante listas partidistas sin voto directo.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que con la reciente reforma judicial, los ciudadanos ya tienen la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La nueva propuesta busca extender ese modelo de elección popular al ámbito legislativo.
En el marco de su gira por Sinaloa, Sheinbaum reiteró el compromiso de su gobierno con los programas de Bienestar y con el impulso al salario mínimo. Ante cientos de asistentes, garantizó que estas políticas continuarán vigentes.