INE detecta inconsistencias en afiliaciones de Que Siga la Democracia

El dirigente nacional del movimiento, Edgar Garza Ancira, reconoció las observaciones, pero expresó confianza en poder subsanarlas. "Estaremos solicitando las mesas de trabajo para revisar estas inconsistencias y seguramente varias de ellas las recuperaremos", afirmó.
Garza Ancira aseguró que cuentan con más de 300 mil afiliaciones y han realizado más de 200 asambleas estatales, cumpliendo así con los requisitos establecidos por el INE. El plazo para recabar apoyos concluyó en la madrugada de hoy, aunque aún resta un periodo de evaluación de hasta tres meses.
Ante señalamientos de ser un partido satélite de Morena, Garza negó la vinculación directa y destacó que ya se realizaron ajustes a su identidad gráfica. No obstante, no descartó futuras alianzas, al simpatizar con el "proyecto de nación" del gobierno actual.
Por ley, el nuevo partido presuntamente deberá contender solo en las elecciones intermedias de 2027, en caso de obtener su registro.