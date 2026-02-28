INE detecta inconsistencias en afiliaciones de Que Siga la Democracia

El INE encontró irregularidades preliminares en algunas afiliaciones de Que Siga la Democracia, que presentó su solicitud como partido nacional. Su dirigente, Edgar Garza Ancira, confía en subsanarlas y asegura cumplir con más de 300 mil adhesiones y 200 asambleas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 10:30 AM.
En México y editada el 01/03/2026 07:18 AM.