Somos México buscará coalición para elecciones 2030

Tras entregar su solicitud de registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la agrupación Somos México anunció que buscará conformar una coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2030. Su objetivo, presuntamente, es hacer frente al gobierno de Morena.
Emilio Álvarez Icaza, integrante del movimiento, señaló que, aunque por ley competirán de manera independiente en los comicios de 2027, no descartan alianzas estratégicas rumbo a las elecciones de 2030. La posibilidad de una coalición incluye acercamientos con partidos como el PAN, tras un mensaje de apoyo publicado por su presidente, Jorge Romero Herrera, en redes sociales.
Álvarez Icaza aseguró que Somos México ha cumplido “en tiempo y forma” con todos los requisitos legales para su registro, incluyendo las obligaciones de fiscalización. Las 246 asambleas realizadas, dijo, fueron financiadas únicamente con “aportaciones voluntarias”.
La solicitud fue presentada ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Hasta la madrugada de este viernes, la organización pudo seguir afiliando nuevos integrantes. Ahora, junto con otras agrupaciones aspirantes, deberá esperar alrededor de tres meses para conocer la resolución del órgano electoral.