Somos México buscará coalición para elecciones 2030

Tras presentar su solicitud de registro ante el INE, Somos México afirmó que buscará formar una coalición para las elecciones presidenciales de 2030 con el fin de contender contra el gobierno de Morena. Aunque irán solos en 2027, no descartan alianzas futuras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 09:47 AM.
En México y editada el 01/03/2026 06:58 AM.