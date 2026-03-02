Activan doble alerta por frío en CDMX para el 3 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una doble alerta por bajas temperaturas para el amanecer del martes 3 de marzo de 2026.
Se emitieron alertas amarilla y naranja para seis alcaldías de la capital, debido a que se esperan temperaturas mínimas entre 1 y 6 grados Celsius durante las primeras horas del día.
La única alcaldía bajo alerta naranja es Tlalpan, donde se esperan valores más bajos, entre 1 y 3 °C.
Se sugiere usar ropa abrigadora en capas, mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones, sobre todo si transita o reside en las alcaldías afectadas.
La alerta fue anunciada este lunes 2 de marzo mediante un comunicado oficial compartido en redes sociales por la SGIRPC.