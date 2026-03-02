Activan doble alerta por frío en CDMX para el 3 de marzo

La CDMX activó alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para el amanecer del 3 de marzo. Se esperan mínimas de 1 a 6 °C en seis alcaldías. Autoridades recomiendan precauciones y habilitaron líneas de emergencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 06:45 PM.
En México y editada el 02/03/2026 05:07 PM.