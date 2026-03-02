Beca Rita Cetina 2026: próximo pago programado para abril

El siguiente pago de la Beca Rita Cetina 2026 está programado para abril, según el calendario de la SEP. No habrá depósitos en marzo. El monto bimestral es de 1,900 pesos para estudiantes de secundaria pública.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 06:03 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:28 PM.