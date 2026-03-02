Beca Rita Cetina 2026: próximo pago programado para abril

El próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026 está programado para abril, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). El depósito corresponderá al segundo bimestre del año y beneficiará a todos los estudiantes inscritos, tanto de continuidad como de nuevo ingreso.
No se realizarán pagos durante marzo, de acuerdo con el esquema bimestral establecido. Este calendario busca garantizar una distribución ordenada y prevenir confusiones entre los beneficiarios.
El monto asignado por bimestre es de 1,900 pesos, destinado a cubrir gastos escolares esenciales. Este apoyo económico busca reducir los obstáculos que podrían afectar la asistencia y permanencia en secundaria pública.
El primer bimestre de 2026, correspondiente a enero y febrero, fue depositado de manera escalonada en febrero. La dispersión consideró la inicial del primer apellido de cada estudiante, lo que permitió un proceso eficiente y organizado.
La fecha exacta del depósito en abril se dará a conocer días antes del inicio de la dispersión. Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información oportuna.
El programa refuerza su compromiso con la equidad y la transparencia, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Su expansión busca disminuir la deserción escolar en el nivel secundaria.
Este apoyo contribuye directamente a fortalecer la educación pública y a respaldar a familias en situación vulnerable, presuntamente con impacto positivo en la retención escolar.