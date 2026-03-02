Más de 170 mil beneficiarios de programas del Bienestar en BCS

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que más de 170 mil personas en Baja California Sur son beneficiarias de los programas sociales impulsados por el gobierno federal. Durante una conferencia en Comondú, resaltó el compromiso del actual gobierno con la continuidad y fortalecimiento de la Cuarta Transformación.
Montiel señaló que estos programas, iniciados con Andrés Manuel López Obrador, ahora se consolidan bajo la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo. Aseguró que su administración construye el “segundo piso” de este proyecto social, con mayor enfoque en equidad y bienestar.
Montiel anunció tres nuevos programas presuntamente enfocados en combatir la pobreza y la desigualdad. Uno de ellos es la Pensión Mujeres Bienestar, con tres millones de beneficiarias a nivel nacional que reciben 3 mil 100 pesos bimestrales.
"Hoy es histórico estar en Comondú con la Presidenta", dijo Montiel, al asegurar que el gobierno federal sí está presente en las comunidades más alejadas.