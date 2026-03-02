Más de 170 mil beneficiarios de programas del Bienestar en BCS

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que más de 170 mil personas en Baja California Sur reciben apoyos de la Cuarta Transformación. Confirmó la ampliación de pensiones y becas, así como nuevos programas impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum, como la Pensión Mujeres Bienestar y salud casa por casa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 09:02 AM.
En México y editada el 02/03/2026 09:26 AM.