García Harfuch informó a Grecia Quiroz sobre captura de 'El Congo'

...

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, habló con la gobernadora de Michoacán, Grecia Quiroz, tras la detención de Gerardo 'R', alias 'El Congo', presuntamente ligado al asesinato de Carlos Manzo. Celulares incautados en Apatzingán podrían aportar pruebas clave.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 05:10 PM.
En México y editada el 02/03/2026 04:44 PM.