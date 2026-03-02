García Harfuch informó a Grecia Quiroz sobre captura de 'El Congo'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una llamada con la gobernadora de Michoacán, Grecia Quiroz, para informarle sobre la detención de Gerardo "R", alias "El Congo", en Apatzingán.
La captura fue confirmada el 2 de marzo por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Durante el operativo, agentes hallaron varios celulares con chips que podrían contener información relevante sobre el caso del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
"Recibí la llamada del secretario Omar García Harfuch para darme la información de esta detención. Me decía que él espera que haya muy buenos resultados", declaró Quiroz en rueda de prensa.
"Este personaje en alguna ocasión ya me habían comentado que estaba identificado dentro del grupo del WhatsApp. Es quien tenía comunicación directa con el llamado Licenciado", detalló Quiroz.
La investigación continúa en desarrollo.