Detienen a Karina Barrón en San Nicolás de los Garza

Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, fue detenida en San Nicolás por presunta falsificación de declaraciones. Se encuentra a disposición de la FGR en Escobedo; su audiencia de imputación será este lunes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 09:01 AM.
En México y editada el 02/03/2026 09:18 AM.