Detienen a Karina Barrón en San Nicolás de los Garza

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo este domingo a Karina Barrón Perales, actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey.
La captura ocurrió a las 15:45 horas en la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y Avenida de los Parques, en la colonia Nuevo Mezquital, San Nicolás de los Garza.
Según el registro nacional de detenciones, Barrón fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede de Escobedo, sin que la ficha oficial especifique los motivos exactos de la detención.
Fuentes consultadas indicaron que la aprehensión se relaciona con una denuncia por presuntos delitos de falsificación de declaraciones, aunque aún no hay confirmación formal.
La audiencia de imputación está programada para este lunes, aunque aún no se ha dado a conocer la hora exacta.
Karina Barrón cuenta con una amplia trayectoria política: ha militado en el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, fungió como diputada local y fue candidata al Senado en 2024.