Sheinbaum informa sobre familias en Medio Oriente y apoya reforma laboral

...

En su conferencia del 2 de marzo de 2026, Claudia Sheinbaum destacó el apoyo a familias mexicanas en Medio Oriente, celebró el concierto de Shakira y anunció avances en la reforma laboral de 40 horas. También abordó temas internacionales y la detención de la secretaria de Seguridad de Nuevo León.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 09:02 AM.
En México y editada el 02/03/2026 09:19 AM.