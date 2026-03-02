Sheinbaum informa sobre familias en Medio Oriente y apoya reforma laboral

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes 2 de marzo la habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde abordó temas de política interna, seguridad, relaciones internacionales y anuncios sociales.
Sheinbaum informó que su gobierno ha establecido contacto con todas las familias mexicanas en países del Medio Oriente afectados por la escalada de violencia. Aseguró que se les brinda apoyo necesario, sin precisar detalles operativos.
La mandataria celebró el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, al que asistieron cerca de medio millón de personas. Destacó que el evento concluyó sin incidentes, calificándolo como un ejemplo de orden y participación ciudadana. Compartió que siguió parte del espectáculo desde Palacio Nacional.
Zoé Robledo, director del IMSS, informó que febrero registró 22,527,854 empleos formales, la cifra más alta para ese mes en la historia.
Adelantó que su gobierno presentará una reforma electoral que busca que la representación proporcional sea decidida por la ciudadanía, no por cúpulas partidistas.
Profeco presentó un análisis de precios del atún en lata durante la temporada de Cuaresma, como parte de su monitoreo habitual.