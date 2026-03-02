Noroña condena asesinato de Jameneí y alerta por alza en precio del petróleo

El senador Gerardo Fernández Noroña condenó el presunto asesinato del líder iraní Ali Jameneí y advirtió sobre una escalada en los precios del petróleo tras la ofensiva de EE.UU. en Medio Oriente, que calificó como irresponsable y peligrosa para la paz mundial.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/03/2026 10:59 AM.
En México y editada el 02/03/2026 11:11 AM.