Noroña condena asesinato de Jameneí y alerta por alza en precio del petróleo

El senador Gerardo Fernández Noroña condenó el presunto asesinato del ayatolá Ali Jameneí y criticó la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Calificó la acción como "irresponsable" y advirtió que pone en riesgo la paz mundial.
Fernández Noroña comparó el ataque con una hipotética ofensiva de EE.UU. contra México: "Imagínense que bombardearan una escuela y murieran 85 niños. Sería un acto monstruoso, un acto criminal de guerra".
El legislador lamentó la muerte de miles de niños en Palestina y calificó los ataques a civiles como "lo más ruin y cobarde" en un escenario bélico. "Se dice fácil 22 mil niños, pero no puedo ver las imágenes", expresó.
Además, criticó al expresidente Donald Trump por incumplir su promesa de no iniciar nuevos conflictos: "Presumió que había resuelto ocho conflictos y ahora ha atacado a seis países".
Destacó intereses energéticos de EE.UU. en Medio Oriente y señaló que las tensiones actuales se remontan a 1948, con la creación del Estado de Israel.
Reiteró su llamado a una salida pacífica: "Estoy de acuerdo en que queremos la paz, pero no es un detalle menor quién está generando la guerra".