Así es el Panteón Recinto de la Paz, donde llegaron los restos de El Mencho

El Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, es un moderno jardín funerario con diseño paisajista que ha ganado notoriedad tras el presunto traslado de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, bajo fuerte vigilancia y cobertura mediática.

