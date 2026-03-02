Así es el Panteón Recinto de la Paz, donde llegaron los restos de El Mencho

El Panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco, es un jardín funerario privado de diseño moderno. Con amplias áreas verdes y un trazado tipo jardín, ofrece un ambiente sereno y cuidado, alejado del aspecto tradicional de los cementerios.
Las lápidas se integran al paisaje, colocadas al nivel del pasto en un diseño uniforme que busca transmitir paz. Este enfoque contemporáneo ha atraído a familias que buscan un espacio digno y tranquilo para despedir a sus seres queridos.
Recientemente, el lugar se convirtió en centro de atención nacional. Medios y redes sociales reportaron que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron trasladados ahí tras su muerte en un operativo en Tapalpa.
El cuerpo fue velado en una funeraria de Guadalajara antes de ser trasladado bajo custodia de fuerzas federales y estatales. El cortejo generó una intensa cobertura mediática y movilización de seguridad en los alrededores del panteón.
Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la inhumación, versiones periodísticas indican que el entierro se realizó con estrictas medidas de control. El caso pone en el ojo del huracán a un recinto pensado para la tranquilidad, ahora vinculado a uno de los capos más buscados de México.