Vinculan a proceso a 13 por quema de vehículos tras muerte de El Mencho

Trece hombres fueron vinculados a proceso en Jalisco tras ser detenidos en flagrancia por la quema de vehículos y actos violentos desatados tras el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.
Los detenidos, identificados como Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N”, enfrentan cargos por asociación delictuosa, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas y disparos contra elementos de seguridad.
La audiencia se realizó el 1 de marzo, tras ser capturados el 22 de febrero, mismo día en que presuntamente murió El Mencho durante su traslado. A los 13 sujetos se les impuso prisión preventiva por un año, además de tres meses para el cierre de investigaciones.
Las autoridades reportaron 252 bloqueos en 20 entidades tras la noticia de la muerte del líder del CJNG, siendo Jalisco la más afectada. La SSPC confirmó que las reacciones violentas se extendieron a estados como Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Veracruz.
El caso está a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales. Mientras, los restos de Oseguera Cervantes fueron sepultados el 2 de marzo en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, con fuertes medidas de seguridad para prevenir disturbios.