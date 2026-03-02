Vinculan a proceso a 13 por quema de vehículos tras muerte de El Mencho

...

Trece hombres fueron vinculados a proceso en Jalisco por su probable participación en ataques a vías de comunicación y quema de vehículos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Se les impuso prisión preventiva por un año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 05:50 PM.
En México y editada el 02/03/2026 04:47 PM.