Alistan reclamo de 3 mil mdp a San Pedro por torres Ysabella

El empresario Federico Zambrano Salas, desarrollador del proyecto torres Ysabella, anunció que presentará una demanda por 3 mil millones de pesos contra el municipio de San Pedro Garza García por daños y perjuicios.
La decisión sigue a una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado, que determinó que el municipio debe responder por los daños causados al desarrollo en el cerro de la Loma Larga.
Zambrano Salas, propietario de Grupo ZdC, indicó que el monto se basa en un peritaje evaluador actualizado. Inicialmente, la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa ascendía a mil 600 millones de pesos.
El reclamo incluye los 16 millones de pesos por la demolición ordenada durante la administración de Miguel Treviño de Hoyos, pese a que existía una suspensión de amparo. Presuntamente, Benito “N”, ex director jurídico del Ayuntamiento, no informó al Cabildo sobre la medida judicial.
Este sábado, se confirmó la vinculación a proceso de Benito “N” por incumplimiento de orden judicial. El juez de control Luis Eduardo Hernández Meza validó el auto en audiencia el viernes pasado.
Los conflictos legales heredados de la anterior administración han escalado en una exigencia de reparación millonaria. Mientras tanto, el gobierno actual invirtió 8.7 millones de pesos en parabuses climatizados, adjudicados a V Media Group, SA de CV.