Alistan reclamo de 3 mil mdp a San Pedro por torres Ysabella

El empresario Federico Zambrano Salas presentará una demanda por 3 mil millones de pesos contra San Pedro Garza García por daños a las torres Ysabella, tras una resolución judicial que responsabiliza al municipio. El monto incluye perjuicios por demolición ordenada pese a una suspensión de amparo.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/03/2026 10:59 AM.
En México y editada el 02/03/2026 11:08 AM.