Sheinbaum anuncia publicación de la Reforma Laboral de 40 horas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes en su conferencia matutina que la Reforma Laboral que establece la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales será publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma, que ya fue aprobada de manera unánime por la Cámara de Diputados y el Senado, cumple con el compromiso número 60 del "segundo piso de la transformación". Sheinbaum destacó que la medida busca reducir la fatiga y los accidentes laborales, mejorando la salud y el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional.
La nueva normativa se alinea con el Convenio 47 de la OIT de 1935 y la Recomendación 116 de 1962. Fue construida tras más de 40 mesas de trabajo con dos mil expertos, incluyendo representantes empresariales, sindicales, académicos y trabajadores.
Actualmente, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 63,9% de los trabajadores mexicanos labora más de 40 horas semanales. La reforma establece un proceso gradual: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, sin disminución de salarios ni prestaciones.
Por primera vez, se prohíben las horas extras para menores de edad. Las horas extraordinarias serán voluntarias, con un límite de cuatro horas triples por semana. El pago por hora extra se mantiene en 200%, y quienes las realicen podrían aumentar su ingreso hasta un 32%.
La reforma también establece un descanso mínimo de 24 horas continuas y un registro electrónico obligatorio para monitorear el cumplimiento. Se armonizará la Ley Federal del Trabajo con la Constitución tras la ratificación de los congresos estatales.