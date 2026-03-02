Sheinbaum anuncia publicación de la Reforma Laboral de 40 horas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Reforma Laboral que establece la jornada de 40 horas semanales se publicará este martes en el Diario Oficial. La medida, gradual hasta 2030, busca mejorar la salud laboral y alinearse con estándares internacionales, sin reducción salarial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 01:01 PM.
En México y editada el 02/03/2026 01:29 PM.