Durazo y Sheinbaum anuncian Senderos Seguros en Sonora

...

El gobernador Alfonso Durazo y la titular de la SICT, Tania Carro, firmaron un convenio con autoridades de San Luis Río Colorado para implementar el programa Senderos Seguros, que beneficiará a más de 176 mil habitantes con iluminación LED, intervención urbana y murales, en cumplimiento de un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 04:45 PM.
En México y editada el 02/03/2026 04:37 PM.