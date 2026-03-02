Durazo y Sheinbaum anuncian Senderos Seguros en Sonora

El gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, firmó un convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para implementar el programa Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura, en San Luis Río Colorado. La iniciativa beneficiará a 176 mil 685 habitantes del municipio fronterizo.
El acto contó con la presencia de la secretaria Tania Carro Toledo, representante de la SICT, y del presidente municipal César Iván Sandoval Gámez. La firma formaliza las acciones para la ejecución inmediata de obras de infraestructura peatonal segura.
El programa contempla la modernización del alumbrado público con tecnología LED, la creación de senderos peatonales seguros, intervención de espacios públicos y la instalación de murales urbanos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar el espacio público y reducir la inseguridad.
Según las autoridades, el proyecto tiene un enfoque especial en la protección de mujeres y niños, quienes presuntamente enfrentan mayores riesgos al transitar por zonas mal iluminadas. Las nuevas condiciones buscarán fomentar una movilidad inclusiva, amigable y segura.
La iniciativa es parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las familias sonorenses. Las autoridades destacaron que el proyecto será replicado en otras regiones del estado en etapas posteriores.