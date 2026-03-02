Somos México entrega más de 348 mil firmas al INE para registro partidario

La organización ciudadana Somos México acudió este lunes a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar 348 mil 942 firmas en apoyo a su solicitud de registro como partido político nacional.
Encabezados por su presidente, Guadalupe Acosta Naranjo, los dirigentes de la agrupación afirmaron que superaron los requisitos legales, que incluyen al menos 256 mil 030 afiliaciones y la realización de 200 asambleas distritales.
El INE tiene un plazo aproximado de 60 días para revisar la documentación. La resolución final sobre el registro se espera en mayo de 2026.
Somos México indicó que celebró más de 200 asambleas distritales y llevó a cabo su asamblea nacional constitutiva en febrero, donde designó a su dirigencia: Acosta Naranjo como presidente y Cecilia Soto como secretaria general.
La organización, surgida de movimientos en defensa del INE, busca consolidarse como una alternativa política plural. Su Consejo Consultivo incluye a figuras como el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova y ministros en retiro de la Suprema Corte.
Acosta Naranjo presuntamente reiteró la postura crítica de la agrupación frente a decisiones gubernamentales, aunque enfatizó su compromiso con los mecanismos legales para construir una nueva fuerza política.
Si el INE valida los requisitos, Somos México podrá participar en los próximos procesos electorales federales como partido político nacional.