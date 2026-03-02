Somos México entrega más de 348 mil firmas al INE para registro partidario

La organización ciudadana Somos México presentó 348 mil 942 firmas ante el INE para solicitar su registro como partido político nacional, superando el mínimo legal. El proceso está en revisión y la resolución se espera para mayo de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 05:30 PM.
En México y editada el 02/03/2026 04:45 PM.