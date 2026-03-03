Secretaría de Cultura pide frenar cierre de oficinas por demandas salariales

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México emitió un llamado al Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) para que detenga el cierre de sus oficinas en Reforma 175 y reactive el diálogo, en medio de una protesta por demandas salariales y laborales.
En un comunicado, la dependencia advirtió que la suspensión de actividades afecta trámites internos y la operación diaria. Reiteró que ha sido pionera en trabajar con Hacienda para revisar las condiciones salariales, aunque el proceso forma parte de una revisión más amplia en la Administración Pública Federal.
El sindicato instaló un plantón indefinido exigiendo un aumento salarial del 13%, argumentando que cerca de 2,000 trabajadores han percibido ingresos por debajo del salario mínimo en los últimos dos años. Esto, presuntamente, ha impactado en jubilaciones, créditos de vivienda y acceso a servicios como FOVISSSTE.
El pliego petitorio incluye otras demandas laborales. Los manifestantes advirtieron que podrían extender los bloqueos a recintos como la Biblioteca Vasconcelos, el Museo de Culturas Populares y el Centro Nacional de las Artes.
La Secretaría reconoció la necesidad de cumplir con la ley en materia de prestaciones, pero señaló que no puede comprometer una fecha concreta para resolver las demandas. Insistió en el respeto al derecho de manifestación, pero hizo un llamado al diálogo para evitar mayores afectaciones.
"El tema presupuestal debe analizarse de manera integral", indicó la dependencia, al señalar que las decisiones salariales están en revisión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.