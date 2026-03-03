Secretaría de Cultura pide frenar cierre de oficinas por demandas salariales

...

La Secretaría de Cultura urgió al Sindicato Nacional de Cultura a reanudar actividades en Reforma 175 y retomar el diálogo, tras el cierre por demandas salariales. Aseguró que el tema está en revisión con Hacienda, aunque no hay fecha de resolución. Manifestantes advierten con extender bloqueos a recintos culturales si no son atendidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 02:21 PM.
En México y editada el 03/03/2026 02:07 PM.