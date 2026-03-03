SRE confirma evacuación de 121 mexicanos en Medio Oriente

...

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 121 mexicanos han sido evacuados de Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar mediante rutas terrestres seguras. No hay reportes de connacionales afectados físicamente. Las embajadas mantienen operaciones en alerta y apoyan a más personas en salir de la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 12:04 PM.
En México y editada el 03/03/2026 12:45 PM.