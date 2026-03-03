SRE confirma evacuación de 121 mexicanos en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la evacuación de 121 mexicanos desde varios países del Medio Oriente afectados por el reciente estallido de conflictos armados. Las operaciones se llevaron a cabo a través de rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.
En un comunicado, la dependencia indicó que no hay reportes de mexicanos con daños a su integridad física hasta el momento. Las embajadas en la región continúan operando en estado de alerta y mantienen contacto permanente con los connacionales.
La SRE destacó que ya hay más personas programadas para salir con apoyo diplomático. Cada caso se analiza de forma particular para garantizar la seguridad de los corredores de evacuación y otras alternativas disponibles.
Se reconoció la labor de los diplomáticos en zonas de alta complejidad, cuyo trabajo ha sido clave en las tareas de asistencia y protección. Además, se reiteraron los números de atención consular y emergencias disponibles en las embajadas de la región.
"No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física hasta este momento", señaló la SRE.