Sheinbaum anuncia alerta inmediata por desapariciones y avances en vacunación

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó cambios en la búsqueda de personas desaparecidas, con apertura obligatoria de carpetas de investigación. Además, informó avances en la vacunación contra el sarampión y metas para trasplantes en 2026, mientras aseguró que no habrá alzas en gasolina gracias al esquema de compensación del IEPS.

Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 09:17 AM.
03/03/2026 10:40 AM.