Sheinbaum anuncia alerta inmediata por desapariciones y avances en vacunación

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes 3 de febrero sobre nuevas medidas para atender casos de personas desaparecidas, luego del hallazgo de un presunto centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco. A partir de ahora, se emitirá una alerta inmediata a fuerzas de seguridad tras cada denuncia.
Sheinbaum destacó que la ley ahora obliga a abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia. Hasta antes, muchas desapariciones no generaban investigaciones formales. "Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y la obligación de su búsqueda", afirmó.
La mandataria señaló que se fortalecen las capacidades de inteligencia para investigar vínculos con delincuencia organizada. Admitió que el reclutamiento de jóvenes, incluso a través de videojuegos, es un fenómeno que requiere atención. Dijo que espera que haya una investigación amplia en curso.
En materia de salud, el subsecretario Eduardo Clark García Dobarges informó que se han aplicado 22 mil vacunas contra el sarampión desde 2025, una cifra equivalente a la de cinco o seis años previos. Destacó que México cuenta con millones de dosis disponibles.
David Kersenobich, secretario de Salud, reportó 80 trasplantes realizados en lo que va del año. Zoé Robledo, titular del IMSS, anunció una meta de 4,581 trasplantes en 2026, con enfoque en riñón. Nueve hospitales de segundo nivel ya realizan estos procedimientos.
Sheinbaum también descartó alzas en los precios de la gasolina. Explicó que, como en 2022 durante la guerra en Ucrania, se activaría el esquema de compensación por IEPS para proteger a las familias mexicanas.