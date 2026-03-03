Fallece niña de 8 años en Ensenada por rickettsiosis tras mordedura de garrapata

...

Una niña de 8 años en Ensenada, Baja California, murió por rickettsiosis, enfermedad transmitida por garrapatas. El caso, confirmado por laboratorio, evidencia la necesidad de prevención y atención médica oportuna en zonas de riesgo del norte de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 12:16 PM.
En México y editada el 03/03/2026 01:52 PM.