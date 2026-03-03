Fallece niña de 8 años en Ensenada por rickettsiosis tras mordedura de garrapata

Una niña de Ensenada, Baja California con apenas 8 años, identificada como Franny Marley Aguilar Estrada, falleció tras contraer rickettsiosis, una grave enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas. La autoridad sanitaria estatal confirmó el caso tras pruebas de laboratorio realizadas días después del diagnóstico inicial.
La menor fue hospitalizada a mediados de febrero con síntomas compatibles con la enfermedad. Pese al tratamiento aplicado, la infección avanzó rápidamente, provocando daños severos en sus vasos sanguíneos, lo que presuntamente derivó en su deceso.
La rickettsiosis es causada por bacterias del género Rickettsia, que sobreviven en parásitos como garrapatas y se transmiten a humanos tras una picadura. La bacteria ataca el sistema vascular y, sin tratamiento temprano, puede ser mortal.
"Este caso pone en evidencia la necesidad de campañas de educación y acceso rápido a diagnóstico", señaló un funcionario de salud local.