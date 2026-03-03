Rechazo del PVEM y PT pone difícil reforma electoral: Monreal

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admitió que el rechazo adelantado del PVEM y PT complica la aprobación de la reforma electoral, aunque morenistas votarán unidos. La iniciativa está en redacción final y se enviará al Congreso este martes o miércoles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 04:01 PM.
En México y editada el 04/03/2026 10:15 AM.