Rechazo del PVEM y PT pone difícil reforma electoral: Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que el voto negativo adelantado del PVEM y el PT contra la reforma electoral "pone cada vez más difícil" el camino para su aprobación.
A pesar del obstáculo, Monreal afirmó que los 253 diputados morenistas respaldarán por unanimidad la iniciativa presidencial, para no dejar sola a la mandataria Claudia Sheinbaum.
No obstante, admitió que su bancada no alcanza por sí sola la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución.
La presidenta convocó a una reunión este lunes para revisar el proyecto definitivo.
El legislador descartó que un eventual rechazo a la reforma represente una derrota para el Ejecutivo, al considerar que el debate mismo impulsa la discusión democrática.
Argumentó que en el actual contexto político, la iniciativa solo profundizaría la polarización. Moreira afirmó que su partido no entrará a negociar sobre el tema.