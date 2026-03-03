Sheinbaum niega vínculo entre remesas y lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las remesas estén ligadas al lavado de dinero y afirmó que la UIF no ha encontrado evidencia al respecto. Aclaró que grandes transferencias, como una presuntamente originada en Afganistán, no son remesas y deben investigarse.

Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 12:14 PM.
editada el 03/03/2026 12:43 PM.