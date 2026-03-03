Tren Suburbano AIFA: avanza a 92% y podría operar antes de Semana Santa

La construcción del Tren Suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra un avance físico del 92% en sus obras civiles. Según el último informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la obra estaría lista para iniciar operaciones antes de Semana Santa 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el proyecto, heredado del gobierno anterior, será concluido en el primer trimestre de 2026. Durante una conferencia matutina, aseguró que el tren AIFA-Ciudad de México inicia operaciones antes de Semana Santa.
Ya comenzaron las pruebas dinámicas, de control y seguridad en los tramos entre Lechería y el AIFA. Estas pruebas son clave para garantizar la operación segura del sistema ferroviario antes de su apertura al público.
La SICT destacó la participación de ingenieros militares en la etapa final, lo que ha permitido acelerar los trabajos. También se está sustituyendo rutas de carga por vías de pasajeros y se construyó una planta de prefabricados para viaductos.
"El servicio responde a los patrones reales de movilidad, especialmente en fines de semana", destacó Lajous.