Tren Suburbano AIFA: avanza a 92% y podría operar antes de Semana Santa

El Tren Suburbano Lechería-AIFA registra un 92% de avance en obra civil y ya inició pruebas dinámicas. Presuntamente entrará en operación antes de Semana Santa 2026, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 09:21 AM.
En México y editada el 03/03/2026 10:20 AM.