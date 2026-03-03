Aplican más de 8 millones de vacunas contra el sarampión en tres semanas

En tres semanas, México aplicó más de 8.4 millones de dosis contra el sarampión. El subsecretario de Salud destacó que en un año se han administrado 22 millones, una cifra equivalente a cinco o seis años previos. Piden mayor cobertura en estados con más casos.

