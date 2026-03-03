Aplican más de 8 millones de vacunas contra el sarampión en tres semanas

En las últimas tres semanas, México ha aplicado más de 8.4 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión en niños y adultos de 20 a 49 años. La información fue presentada por el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, durante la mañanera del 3 de marzo en Palacio Nacional.
Clark García señaló que, desde el primer caso registrado en Chihuahua en febrero de 2025, se han administrado ya 22 millones de dosis. Esta cifra equivale, según el funcionario, a la cantidad que normalmente se aplicaba en cinco o seis años.
“Hemos aplicado prácticamente en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años”, afirmó, destacando el esfuerzo nacional para contener la propagación del virus.
El subsecretario hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse, especialmente en los estados con mayor número de casos. La campaña se ha intensificado en zonas con baja cobertura, donde se presuntamente se mantiene un riesgo elevado de transmisión.
Entre el 12 de febrero y el 2 de marzo, la distribución de vacunas mostró una importante actividad en varias entidades federativas, como parte del plan nacional de contención. Las autoridades insisten en que la vacunación es clave para evitar brotes futuros.
“La vacuna es segura y efectiva. Es la mejor herramienta que tenemos para proteger a la población”, indicó Clark García.