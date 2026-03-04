CJNG y el mercurio: la red de minería ilegal que envenena la Amazonía

...

El CJNG presuntamente controla el tráfico de más de 200 toneladas de mercurio desde Querétaro hasta la Amazonía, alimentando la minería ilegal de oro y dejando graves daños ambientales y sanitarios en Perú, Bolivia y Colombia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 05:45 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:27 PM.