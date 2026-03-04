CNHJ de Morena sanciona a funcionario michoacano por declaraciones contra Morón

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició un proceso sancionador de oficio contra Benjamín Mendoza Madrigal, director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
La medida se tomó tras emitir declaraciones sobre el senador Raúl Morón, aspirante a la candidatura para la gubernatura de Michoacán, en una mesa de análisis. El partido consideró que sus dichos podrían proyectar una mala imagen del instituto político y evidenciar falta de unidad.
La CNHJ indicó que las declaraciones constituyen señalamientos públicos sobre asuntos internos del partido, realizados fuera de los cauces institucionales, lo que calificó como contrario a los principios y valores de Morena.
Se dictaron medidas cautelares mientras avanza el proceso. La comisión argumentó que los comentarios tienen efectos potencialmente adversos para la imagen del partido ante el electorado.
El mes pasado, Morón negó las acusaciones de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, quien lo señaló como responsable del asesinato del exalcalde de Uruapan. Morón afirmó que analiza presentar una denuncia penal contra Quiroz.
El senador destacó que las pruebas presentadas consisten en videos del propio Manzo, en los que también acusa al diputado Leonel Godoy y al ex presidente municipal Ignacio Campos.
"Estos actos contrarían los principios, valores y obligaciones que rigen a nuestro partido", indicó la CNHJ.