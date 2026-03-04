CNHJ de Morena sanciona a funcionario michoacano por declaraciones contra Morón

La CNHJ de Morena inició un proceso contra Benjamín Mendoza, director de Radio y Televisión de Michoacán, por emitir declaraciones públicas sobre Raúl Morón, aspirante a la gubernatura, consideradas contrarias a la unidad y normativa partidaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 05:20 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:58 PM.