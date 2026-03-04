Gabinete de Sheinbaum se reúne con FIFA por seguridad del Mundial 2026

El Gabinete de Seguridad de México sostuvo una reunión con representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para coordinar las acciones de seguridad previas al Mundial 2026. El encuentro se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Participaron autoridades federales, así como funcionarios de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el general Ricardo Trevilla, de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Semar; y Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC capitalina.
Las autoridades destacaron que la estrategia de seguridad contempla coordinación entre los tres órdenes de gobierno, intercambio de inteligencia y vigilancia en puntos estratégicos como estadios, zonas turísticas y centros de movilidad.
Por parte de la FIFA, asistieron Rodrigo Martínez-Celis Wogau, director ejecutivo de Seguridad y Protección en México, y Gabriela Cuevas, encargada de la coordinación del Mundial. Presuntamente, el operativo garantizará la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros durante el evento.
México será sede del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, torneo que atraerá a millones de aficionados. El gobierno federal afirmó que la seguridad está garantizada gracias a la colaboración interinstitucional.