Gabinete de Sheinbaum se reúne con FIFA por seguridad del Mundial 2026

Autoridades federales, estatales y representantes de la FIFA se reunieron para coordinar el operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026. Presuntamente, el plan incluye vigilancia en estadios, zonas turísticas y centros de movilidad en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 05:32 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:55 PM.