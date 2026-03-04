El punto de encuentro fue la propuesta de reelección de Higinio Martínez Miranda, deslizándose de la silla de vicecoordinador a la del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. La decisión, que se tomó por unanimidad, puso a un médico cirujano con una trayectoria que atraviesa partidos y dimisiones al centro de la agenda política de la capital.
Ignacio Mier, quien ocupa la posición de coordinador del mismo grupo, confirmó en una nota interna que el senador “era vicecoordinador, de hecho, pero tiene que ser ratificado por el grupo; hoy lo hizo a favor de la separación que él había hecho antes”. Tras la votación, Martínez devolvió la palabra al Senado, reafirmando su compromiso con la salud y la defensa nacional.
Conocido en la política mexicana desde la segunda década del siglo pasado, Martínez nació el 18 de junio de 1956 y estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde consolidó su formación antes de dedicarse a la vida pública. Su carrera legislativa incluye la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos en la LVII Legislatura, cuando fue senador por el PRD, y roles como secretario de Comunicaciones, Salud y Gobernación.
Durante ese periodo, también cumplió cargos clave como Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y diputado local en el Congreso del Estado de México, donde fue también presidente municipal de Texcoco de 2016 a 2018. En 1999, citó su candidatura a la gubernatura del Estado de México, respaldado por el PRD, y en 1989 se alzó como fundador del mismo partido.
La transición a Morena se hizo evidente en 2018, cuando el partido realizó un giro de alineamiento que abrió espacio a figuras de distintas orígenes. Desde entonces, Martínez ha continuado verificando su presencia política con cargos de alta responsabilidad, como la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional y su participación como secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se encuentra dentro de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de Cultura y Marina.
En la reciente legislatura, Martínez presento distintas iniciativas que el Senador trasladó a las Comisiones Unidas para su dictamen. Estas propuestas, que abarcan áreas de salud, defensa y tecnología, reflejan su constante enfoque en la mejora de las políticas públicas y en la consolidación de la agenda de Morena.
Su conformidad con la nueva posición dentro del Gabinete de Morena llega después de una conversación de votos en la banca guinda. La referencia a la nueva separación política sugiere un intento de equilibrar los intereses del partido con las necesidades de sus representantes, un deporte de equilibrio que se repite la fina diplomacia mexicana.
La narrativa todavía hay que seguirla en los siguientes días, pues la política federal lotada de necesidades no solo determina la conducción de los grupos parlamentarios, sino también el futuro de las leyes que impactarán al cielo y al suelo en las planchas de las repúblicas.