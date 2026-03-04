Senado confirma nueva autoridad de Higinio Martínez como coordinador de Morena

...

La mañana se inició con un murmullo que se volvió declaración en el caso del Senado: varias tomas de cámara giraron alrededor de un nuevo diseño de liderazgo. Tras la banca guinda, la mesa de los legisladores se volvió escenario de un silencio que se hizo, en pocos minutos, resonar en las redes

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 04:55 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:44 PM.