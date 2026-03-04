Defensa de Karina Barrón cuestiona prisión preventiva

La defensa de Karina Barrón Perales impugnó la prisión preventiva, al considerar que no existen riesgos de fuga ni elementos que justifiquen su reclusión. Su abogado afirmó que las autoridades siempre conocieron su domicilio y que los hechos no se ajustan a la ley vigente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 04:50 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:41 PM.