Defensa de Karina Barrón cuestiona prisión preventiva

La defensa de Karina Barrón Perales cuestionó la prisión preventiva impuesta en su contra, argumentando que el Ministerio Público no acreditó la necesidad de dicha medida cautelar. El abogado Ever Daniel González Montiel aseguró que no hay indicios de que su clienta busque evadir la justicia.
González Montiel señaló que la fiscalía no demostró riesgo procesal alguno, pues las autoridades siempre supieron dónde localizar a Barrón. Además, presentaron pruebas sobre el conocimiento oficial de su domicilio.
Otro punto central es que los hechos imputados presuntamente no se ajustan al marco legal actual. La defensa también cuestionó la validez de la Ley General para Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, expedida en 2025, en este proceso.
Sobre el fondo de la acusación, el litigante insistió en que no hay elementos suficientes para una vinculación a proceso. En caso de que se ordene este paso el próximo sábado, la defensa interpondrá los recursos legales correspondientes.
María Elena Perales Rico, madre de Karina, expresó su angustia por no haber podido ver a su hija y denunció el impacto emocional y familiar que atraviesan.