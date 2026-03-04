MC en NL rechaza acusaciones de Alito sobre persecución política

...

Movimiento Ciudadano en Nuevo León rechazó las acusaciones del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien afirmó que existe una coordinación con Morena para presionar a priistas. Respondieron que los delitos son responsabilidad de los implicados y no de sus adversarios políticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 02:32 PM.
En México y editada el 04/03/2026 01:26 PM.