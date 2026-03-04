MC en NL rechaza acusaciones de Alito sobre persecución política

Movimiento Ciudadano en Nuevo León salió al paso de las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien afirmó que existe una supuesta coordinación entre Morena y MC para ejercer presión política contra militantes del tricolor.
La postura de Moreno Cárdenas surgió tras la detención de Karina 'N', funcionaria de Monterrey, quien enfrenta prisión preventiva en un proceso judicial. El líder priista presuntamente vinculó su caso con una campaña de desacato político.
En respuesta, Juan Zavala, vicecoordinador de MC en la Cámara de Diputados, afirmó: "Los delitos cometidos por militantes de tu partido son responsabilidad de ustedes y de nadie más. No nos culpen de sus fechorías y corruptelas".
Baltazar Martínez, coordinador estatal de MC en Nuevo León, añadió: "Señor Alito, aquí es el norte, no estamos en Campeche, y aquí no va a poder manipular a la opinión pública con politiquerías".
