México, EU y Cuba en la encrucijada tras aranceles de Trump

México envía ayuda humanitaria a Cuba y analiza vías diplomáticas tras la orden de Trump de imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, en un escenario de tensión entre su postura histórica de no intervención y su relación estratégica con Washington.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 10:31 AM.
En México y editada el 04/03/2026 10:19 AM.