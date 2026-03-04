IMSS inhabilita a dos empresas por documentación falsa y multa de casi 740 mil pesos

...

En medio de una creciente demanda por mayor transparencia en los procesos de contratación pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha tomado medidas contundentes para garantizar la integridad de sus adquisiciones. Los últimos días han estado marcados por la exposición de irregularidades que, según las autoridades, distorsionan la confianza ciudadana en las instituciones

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 08:55 AM.
En México y editada el 05/03/2026 08:47 AM.