Diputados prohíben venta de bebidas energéticas en escuelas

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, con el fin de proteger la salud de los estudiantes. La medida, que será analizada por el Senado, responde al alto contenido de cafeína y azúcar en estos productos, que presuntamente afectan el desarrollo neurológico y cardiovascular de los adolescentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 09:33 AM.
En México y editada el 04/03/2026 10:17 AM.