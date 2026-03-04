Diputados prohíben venta de bebidas energéticas en escuelas

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas en escuelas de educación básica y media superior, tanto públicas como privadas.
La medida, avalada con 437 votos, fue presentada por la diputada Leticia Barrera, del PRI, quien destacó los riesgos para la salud derivados del alto contenido de cafeína, azúcar, taurina y otros estimulantes en estos productos.
Según la legisladora, estudios han vinculado el consumo frecuente de estas bebidas con alteraciones cardiovasculares, insomnio, ansiedad y resistencia a la insulina. Además, su combinación con alcohol podría aumentar el riesgo de intoxicaciones y adicciones en la edad adulta.
La reforma añade un párrafo al artículo 17 de la ley, estableciendo que las instituciones educativas no podrán permitir la venta ni el consumo de estos productos en sus instalaciones.
La diputada subrayó que las escuelas deben ser espacios seguros y que la medida se basa en evidencia científica y en el principio del interés superior de la niñez.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que incluso una lata de bebida energética puede superar la dosis diaria recomendada de cafeína para adolescentes, con efectos adversos inmediatos y a largo plazo.
El proyecto fue turnado al Senado para su análisis y posible aprobación.