PVEM se deslinda de postura de legisladores sobre reforma electoral

El PVEM aclaró que las declaraciones de sus legisladores sobre la reforma electoral son personales y no representan la postura oficial del partido, que se definirá tras evaluar la iniciativa. Existen posturas divididas entre sus integrantes en el Congreso.

