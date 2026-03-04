PVEM se deslinda de postura de legisladores sobre reforma electoral

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó de las declaraciones realizadas por algunos de sus legisladores respecto a la reforma electoral, indicando que dichas opiniones fueron emitidas a título personal.
En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido señaló que aún no se ha definido una postura oficial y que se emitirá un pronunciamiento formal una vez se analice la iniciativa, la cual podría llegar a San Lázaro entre hoy y mañana.
La aclaración surge tras declaraciones encontradas entre sus representantes: mientras el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, afirmó coincidir en términos generales con gran parte de la propuesta, el senador Luis Melgar presuntamente anunció que votará en contra, al considerar que la reforma representa un retroceso para la democracia.
La bancada del PVEM en el Congreso de la Unión mantiene posturas divididas, lo que refleja la complejidad del debate interno antes de adoptar una línea unificada. El partido aseguró que su decisión final se basará en una evaluación técnica y política del contenido de la reforma.