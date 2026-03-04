Cámara de Diputados recibe iniciativa de reforma electoral

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual será analizada en comisiones tras tres meses de debate público.

