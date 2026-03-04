Cámara de Diputados recibe iniciativa de reforma electoral

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió formalmente este martes la iniciativa de reforma al régimen constitucional electoral presentada por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.
Durante la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán destacó que el tema ha sido trascendente y ocupó tres meses el debate público, pero a partir de ahora inicia su discusión formal en el Congreso.
La iniciativa será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis detallado. Este miércoles 4 de marzo, los diputados emitirán sus primeros posicionamientos respecto a la propuesta.
En la conferencia matutina del 25 de febrero, Sheinbaum explicó que la iniciativa se basa en los intereses del pueblo, reflejados en encuestas públicas. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló que la propuesta se sustenta en cuatro ejes principales, aunque no se especificaron en la sesión.
La reforma busca ajustar el marco legal electoral conforme a las demandas ciudadanas presuntamente identificadas durante consultas realizadas en meses recientes.