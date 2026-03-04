Sheinbaum enviará reforma electoral al Congreso el miércoles: Monreal

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este miércoles al mediodía la iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados, informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro.
La noche del martes, Sheinbaum encabezó una reunión en Palacio Nacional para revisar los últimos detalles de la propuesta. A la cita asistieron integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, así como los coordinadores de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y en la Cámara de Diputados, además de Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido.
Monreal indicó que la iniciativa será turnada a las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y a la Comisión de Reforma Electoral, para dar inicio al proceso legislativo.
En entrevista afuera del recinto legislativo, el senador zacatecano afirmó que se llevará a cabo un debate "racional, civilizado, sensato y serio" en torno a la propuesta presidencial. Reiteró que el PREP continuará operando como hasta ahora.
Sobre la posibilidad de acuerdos con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, Monreal reconoció que será una tarea compleja, pero presuntamente no pondrá en riesgo la alianza para los comicios de 2027 y 2030.
"Morena se va a mover con principios y reconociendo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, no la vamos a dejar sola en una iniciativa tan importante para el país, el decálogo por la democracia", dijo Monreal.