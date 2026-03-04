Sheinbaum enviará reforma electoral al Congreso el miércoles: Monreal

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este miércoles la iniciativa de reforma electoral, tras una revisión final en Palacio Nacional con líderes de Morena. Ricardo Monreal aseguró un debate serio en San Lázaro y descartó rupturas en la coalición, aunque el acuerdo con aliados podría ser complejo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 09:31 AM.
En México y editada el 04/03/2026 10:12 AM.