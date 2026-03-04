Sheinbaum publica reforma para reducir jornada laboral a 40 horas

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma el artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La iniciativa, aprobada por el Congreso, entrará en vigor de manera gradual a partir de 2027 y se implementará por etapas hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030.
El 2026 servirá como periodo de adecuación para empresas y trabajadores. Cada año se reducirán dos horas hasta cumplir con la nueva jornada máxima.
La reforma modifica las fracciones IV y XI del artículo 123 de la Constitución. Se especifica que la reducción no implicará disminución de salarios, sueldos ni prestaciones.
Además, se prohíbe expresamente que menores de edad realicen horas extras. La medida busca mejorar las condiciones laborales y la productividad.
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece una jornada máxima de ocho horas diarias durante seis días, lo que suma 48 horas semanales.
La implementación será progresiva y busca equilibrar competitividad empresarial con derechos laborales.