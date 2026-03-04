Sheinbaum publica reforma para reducir jornada laboral a 40 horas

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el DOF el decreto que reforma el artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La medida entrará en vigor de forma gradual a partir de 2027 hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 09:32 AM.
En México y editada el 04/03/2026 10:14 AM.