SEP propone regular uso de celulares en escuelas por salud mental

La SEP, a través de Mario Delgado, anunció la necesidad de regular el uso de celulares en escuelas mexicanas, presuntamente tras crecientes afectaciones en la concentración, convivencia y salud mental de estudiantes, alineándose con al menos 79 países que ya tienen políticas al respecto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 04:45 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:38 PM.