SEP propone regular uso de celulares en escuelas por salud mental

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, afirmó que es necesario regular el uso de celulares en las escuelas de México, basándose en evidencia científica, derechos humanos y desarrollo integral de los estudiantes.
Lo dijo durante la inauguración del Foro Nacional “Más allá de las pantallas: impacto de las tecnologías en la educación y la salud mental”, donde destacó que más del 70% de la población mexicana de seis años o más usa internet, y entre adolescentes, la cifra supera el 90%.
Delgado señaló que la conectividad no garantiza por sí sola derechos digitales ni bienestar socioemocional. Alrededor del mundo, 79 países ya tienen regulaciones sobre el uso de tecnologías en escuelas, una cifra en aumento desde 2023.
En América, 20 estados de EE.UU., Brasil y Chile han promulgado leyes similares. Chile, por ejemplo, acaba de aprobar una regulación que prohíbe el uso de smartphones en escuelas a partir de este mes.
Jonathan Haidt, autor de “La generación ansiosa”, instó a México a actuar. Expertos de la UNESCO, la Embajada de Australia y universidades nacionales coincidieron en la urgencia de una política pública que proteja la salud mental y mejore la calidad educativa.
"Es un diálogo informado y plural para construir acuerdos nacionales", afirmó Delgado.