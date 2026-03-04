Congreso solicita informe de la SE sobre acoso a estudiantes con discapacidad

En la última sesión del Congreso del estado, los legisladores se alinearon en torno a la urgencia de recibir un informe claro y detallado de la Secretaría de Educación (SE) sobre las medidas que están funcionando para proteger a los estudiantes que pertenecen a la comunidad autista, neurodiversa o con alguna discapacidad.
La vicer Coordinadora de Morena, Berenice Martínez, subrayó que este tipo de violencia no solo afecta el rendimiento académico, sino también el desarrollo emocional y social de los menores infraganti. En su intervención, destacó que la tasa de incidencia de bullying entre la población con discapacidad excede el promedio, poniendo en evidencia la necesidad de un marco político más sólido y eficaz.
El exhorto, formulado después de la intervención de Martínez, pide a la SE detallar los protocolos vigentes en escuelas públicas y privadas para detectar, prevenir y atender estos casos. Entre los puntos solicitados se incluyen datos sobre el número de personas que han sido atendidas, la eficacia de los equipos interdisciplinarios y los mecanismos de seguimiento que permiten ajustar las prácticas en tiempo real.
La Secretaría, por su parte, anunció que coordinará con la Comisión de Educación para entregar el documento dentro de los próximos quince días. Se espera que la respuesta sirva como base para fortalecer las políticas públicas, garantizando que el acoso escolar no sea una carga silenciosa en el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables.