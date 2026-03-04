Congreso solicita informe de la SE sobre acoso a estudiantes con discapacidad

...

Desde que la educación en México se enfoca cada vez más en la inclusión, la problemática del acoso escolar sigue siendo un tema candente en los corredores de las instituciones. Con cada queja que llega de familias preocupadas, las autoridades se ven obligadas a revisar las estrategias de prevención y respuesta que, a menudo, quedan bajo la lupa de la cotidianeidad del día a día en las aulas

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 06:59 PM.
En México y editada el 04/03/2026 04:35 PM.