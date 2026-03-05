EE.UU. y 20 países firman acuerdo contra narcoterrorismo

Este jueves, Estados Unidos y 20 naciones de América Latina firmaron un acuerdo para combatir a organizaciones catalogadas como "narcoterroristas", en el marco de la Conferencia de las Américas contra Cárteles.
El pacto, suscrito sin la participación de México, Colombia y Brasil, busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y desmantelar redes criminales transnacionales.
Durante la ceremonia, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, leyó una declaración conjunta en la que subrayó el compromiso de las naciones firmantes con el respeto a la soberanía y la colaboración estratégica.
Hegseth afirmó que el hemisferio occidental es clave para la seguridad global y señaló que el objetivo es "promover la paz a través de la fuerza" frente a amenazas narcoterroristas.
El contenido exacto de las acciones operativas y mecanismos de coordinación aún no ha sido detallado. Las autoridades informaron que más datos serán revelados conforme avance el plan.
La exclusión de países como México y Colombia, tradicionalmente afectados por el tráfico de drogas, generó interrogantes sobre el alcance y efectividad del acuerdo.
"Este es un paso coordinado y decidido contra el crimen transnacional que amenaza la estabilidad regional", declaró Hegseth.