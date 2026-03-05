EE.UU. y 20 países firman acuerdo contra narcoterrorismo

Estados Unidos y otros 20 países de América Latina, excluyendo a México, Colombia y Brasil, firmaron un acuerdo para combatir organizaciones narcoterroristas durante la Conferencia de las Américas contra Cárteles. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, destacó el respeto a la soberanía y la estrategia de 'paz a través de la fuerza'.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 05:05 PM.
En México y editada el 05/03/2026 03:40 PM.