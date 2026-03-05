Alito pide a PAN, MC, PT y PVEM conformar frente contra reforma electoral

...

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a partidos opositores y aliados de Morena a unirse contra la reforma electoral, a la que calificó como 'fascista'. Propone un frente para frenar la iniciativa del Ejecutivo y construir un diálogo alternativo que fortalezca la democracia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 09:15 AM.
En México y editada el 05/03/2026 08:52 AM.