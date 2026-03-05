Alito pide a PAN, MC, PT y PVEM conformar frente contra reforma electoral

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, llamó a PAN, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM a conformar un frente común para rechazar la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. Durante la sesión solemne por los 97 años del PRI, Moreno Cárdenas aseguró que la unión de estos partidos tiene el peso político para frenar la iniciativa y ganar hasta 10 entidades en los comicios del próximo año.
El priista calificó la propuesta presidencial como una 'Ley Maduro' y la tachó de fascista, al considerar que busca debilitar las instituciones democráticas. Anunció que su partido cerrará filas en el Senado y la Cámara de Diputados para oponerse al proyecto. Además, acusó que los gobiernos de Morena han sido tan ineficientes que permitieron el regreso del sarampión, enfermedad controlada durante administraciones priistas.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN reiteró que no dará ni un voto a la iniciativa. En rueda de prensa, el diputado Lixa afirmó que la reforma no combate el crimen organizado, sino que amplía el poder del gobierno en turno. Panistas como Federico Döring y César Damián solicitaron a la Secretaría Anticorrupción un informe sobre las actividades del presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez.
Los legisladores del PAN destacaron que la propuesta no fue construida con consenso, ni siquiera con los aliados de Morena. Aunque participarán en comisiones y en el pleno, lo harán para votar en contra y fijar su postura opositora.