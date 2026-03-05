Bancos reportarían movimientos de partidos al INE desde septiembre

...

La iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum propone que bancos envíen al INE los movimientos financieros de partidos y candidatos a partir de septiembre de 2026, para rastrear dinero ilícito en campañas y fortalecer la fiscalización.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 09:31 AM.
En México y editada el 05/03/2026 09:27 AM.