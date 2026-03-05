Charlyn Corral pide salario mínimo para futbolistas

La jugadora de Pachuca y selección mexicana, Charlyn Corral, urgió durante la Mañanera del Pueblo la creación de un salario mínimo para futbolistas, destacando la necesidad de cerrar la brecha salarial de género en el deporte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 04:50 PM.
En México y editada el 05/03/2026 03:42 PM.