Charlyn Corral pide salario mínimo para futbolistas

La futbolista Charlyn Corral, integrante de las Tuzas del Pachuca y de la Selección Mexicana, hizo un llamado urgente a establecer un salario mínimo para jugadoras profesionales durante su participación en la Mañanera del Pueblo este 5 de marzo de 2026.
Invitada como parte del jurado para elegir a la ganadora del boleto de inauguración del Mundial 2026, Corral aprovechó el espacio para levantar la voz sobre las desigualdades salariales en el futbol femenino.
"Tendría que haber un salario mínimo; es algo que debe establecerse de manera oficial. Hoy por hoy, eso no existe, pero hay que arrancar por ahí", afirmó con determinación.
La goleadora subrayó que esta medida sería clave para avanzar hacia la equidad de género, no solo en México, sino a nivel internacional. Aunque reconoció mejoras recientes en los sueldos, aseguró que aún queda mucho por hacer.
"Me tocó jugar en el extranjero y era lo mismo", recordó, al referirse a sus experiencias pasadas. Destacó que, más allá del salario, es fundamental garantizar prestaciones, seguridad y apoyo integral para que las jugadoras puedan desempeñarse al cien por ciento.
Corral también mencionó condiciones precarias en el inicio de la Liga MX Femenil, como la falta de canchas y horarios subordinados a los del futbol masculino, presuntamente afectando el desarrollo del deporte femenil.
"Antes de hablar de un sueldo, también hay otras cosas que se tienen que tratar", enfatizó.