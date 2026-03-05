Alerta por contrabando de ajo chino en México

Productores de ajo en México han denunciado la creciente entrada ilegal de ajo chino al país, lo que presuntamente representa un riesgo para la salud pública y una amenaza para la industria nacional. La alerta fue presentada en el Senado por representantes del Sistema Producto Ajo.
Los estados más afectados incluyen Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, así como ciudades como León, Monterrey, Aguascalientes y la Ciudad de México. Los agricultores aseguran que el ajo extranjero ingresa sin supervisión de la Secretaría de Agricultura ni del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Sergio Narváez, productor del rubro, señaló que es prácticamente imposible para el consumidor distinguir entre el ajo mexicano y el chino en los supermercados. Incluso, personal aduanal carece de capacitación para identificar el origen del producto.
"Es una coladera de productos que no tienen autorización para entrar", denunció la senadora Claudia Anaya (PRI).
El Sistema Producto Ajo ha presentado denuncias ante el SAT, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Anticorrupción, sin obtener respuestas. Productores ofrecieron su apoyo técnico para fortalecer los controles fronterizos.
La situación mantiene en vilo a la cadena productiva nacional, que exige protección al campo mexicano y garantías de inocuidad alimentaria.