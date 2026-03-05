Alerta por contrabando de ajo chino en México

Productores nacionales alertan sobre la entrada ilegal de ajo chino a México, presuntamente con complicidad de autoridades aduanales, lo que podría representar un riesgo para la salud pública y afecta la producción nacional en estados como Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.

