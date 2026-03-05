SRE reporta evacuación de 321 mexicanos del Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este 5 de marzo la evacuación de 321 ciudadanos mexicanos del Medio Oriente. Las personas fueron trasladadas mediante rutas terrestres seguras desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.
Las autoridades indicaron que el número de evacuados podría incrementarse en los próximos días, ya que aún hay connacionales en proceso de salida con apoyo de las embajadas mexicanas. La reapertura parcial o total de espacios aéreos en algunos países ha facilitado las operaciones.
Las representaciones diplomáticas en la región continúan operando en estado de alerta y mantienen contacto permanente con los mexicanos que residen o transitan por esos territorios. Hasta el momento, no se ha reportado ningún caso de afectación a la integridad física de los connacionales.
La SRE reiteró el llamado a quienes permanecen en la zona a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y a tomar precauciones. También reconoció la labor de los diplomáticos en zonas de alta complejidad, quienes coordinan evacuaciones y brindan asistencia consular.
Se recordaron los números de emergencia de las embajadas para que la comunidad mexicana en el extranjero se mantenga en contacto ante cualquier eventualidad. La cancillería reafirmó su compromiso con la protección de los mexicanos en la región.
En otro contexto, el senador Alejandro Murat destacó durante una reunión con legisladores canadienses las acciones de seguimiento a los mexicanos en Medio Oriente, subrayando la importancia de la cooperación internacional en situaciones de emergencia.