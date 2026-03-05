SRE reporta evacuación de 321 mexicanos del Medio Oriente

...

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó la evacuación de 321 mexicanos desde países del Medio Oriente, incluyendo Israel, Líbano y Emiratos Árabes. Las embajadas mantienen alerta máxima y apoyan a connacionales mediante rutas seguras. No hay reporte de afectaciones a su integridad física.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 04:15 PM.
En México y editada el 05/03/2026 04:01 PM.