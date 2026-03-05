Surtido de casos de sarampión en México, 12 237 confirmados y 31 728 sospechosos en alza

En las últimas semanas, el panorama epidemiológico de México ha revelado un aumento preocupante de una enfermedad que, durante décadas, había sido considerada casi extinta en el país. El brote de sarampión, que se presentó de forma gradual en distintas partes de la nación, se ha vuelto una realidad que impacta no solo a las autoridades sanitarias, sino también a la comunidad en general

