Jueza ordena a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías por huachicol fiscal

La jueza de Control Mariana Vieyra Valdés ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar en su totalidad el expediente del caso contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, de la Secretaría de Marina (SEMAR), acusado presuntamente de participar en una red de huachicol fiscal.
La resolución, emitida el 5 de marzo de 2026, da un plazo de 15 días a la FGR para informar por escrito sobre la integración del expediente: número de tomos, anexos, cuadernillos y técnicas de investigación utilizadas.
Además, la Fiscalía deberá citar a los abogados de la defensa para cotejar la información proporcionada. La jueza determinó que la defensa podrá acceder al expediente cuantas veces sea necesario.
Peritos particulares podrán acompañar a los abogados durante la revisión, siempre que soliciten cita por escrito o correo electrónico para dejar constancia formal.
La resolución también exige a la FGR emitir los acuerdos pendientes sobre actos de investigación solicitados por la defensa. Se instruyó remitir oficios a la SEMAR y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, diligencias previamente omitidas.
Esta es la segunda ocasión en que se ordena a la FGR entregar el expediente completo. Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025 junto con funcionarios y empresarios por presunta corrupción y tráfico ilegal de combustible.
El vicealmirante, sobrino político del exsecretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán, se encuentra recluido en el penal del Altiplano. Su defensa ha denunciado irregularidades en el proceso.