FIFA liberó, no canceló, reservas hoteleras en CDMX: Sheinbaum

El Gobierno de la CDMX aclaró que FIFA liberó reservaciones de hoteles, no las canceló, tras vencerse el plazo de confirmación. Representan menos del 1% de la ocupación y no hay impacto en el sector. Se insta a reservar habitaciones.

