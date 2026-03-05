FIFA liberó, no canceló, reservas hoteleras en CDMX: Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, aclaró que FIFA no canceló las reservas de habitaciones hoteleras para el Mundial 2026, sino que simplemente las liberó. Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial por parte del Gobierno de México, explicó que se trata de una práctica habitual en grandes eventos internacionales.
"FIFA reservó un número de habitaciones en las tres ciudades sede. En el caso de la CDMX, fue solamente liberar reservaciones", afirmó Cuevas. Destacó que este movimiento no representa un problema, ya que persiste un alto interés en visitar el país.
La funcionaria detalló que hace dos años, FIFA bloqueó habitaciones bajo tarifas cancelables para alojar a sus "Clientes FIFA", como jefes de Estado, jugadores y árbitros. Al vencerse el plazo de confirmación, optó por liberarlas, lo cual ocurre también en Guadalajara y Monterrey.
"Todavía no sabemos cuáles equipos jugarán en cada sede, eso se definirá tras los partidos de repechaje", explicó Cuevas. Añadió que las reservas para selecciones, prensa internacional y personal de FIFA siguen vigentes.
La Asociación de Hoteles de la CDMX reiteró que las habitaciones liberadas representan menos del 1% de la ocupación diaria de la ciudad. Calificó el movimiento como normal en la industria turística, sin relación con temas de seguridad.
Se invitó al público a reservar habitaciones, pues se espera que se ocupen rápidamente. Además, se recordó que el plazo para el registro de prensa acreditable al Mundial vence el 31 de marzo.