México refuerza vigilancia y evacuaciones de ciudadanos en Medio Oriente tras tensiones Israel-Irán

...

A raíz de la reciente intensificación de los enfrentamientos entre Israel e Irán, el gobierno mexicano ha intensificado su vigilancia sobre sus ciudadanos que se encuentran en el Medio Oriente. Se ha estado coordinando con embajadas y consulados para garantizar la protección y el bienestar de los mexicanos que viajan, trabajan o viven en la región

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:09 AM.
En México y editada el 05/03/2026 08:11 AM.