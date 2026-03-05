México refuerza vigilancia y evacuaciones de ciudadanos en Medio Oriente tras tensiones Israel-Irán

De acuerdo con la información publicada por la Cancillería el pasado miércoles 4 de marzo, un total de 279 mexicanos han sido evacuados de varios países del continente africano y asiático. Entre los destinos de origen se encuentran Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar, mientras que las rutas de traslado, mayoritariamente terrestres, pasaron por Egipto, Jordania y Turquía, aprovechando el espacio aéreo disponible en esos países.
En un corte de prensa el martes, la dependencia informó la salida de 121 ciudadanos, cifra que se incrementó a 158 la tarde de ese día, generando un total de 279 personas despachadas a través de las embajadas consolidadas en la zona.
Para los mexicanos que aún se encuentren en la región, la Cancillería recuerda la importancia de mantenerse al día con la información oficial via redes sociales, correos electrónicos y los números de contacto de las misiones diplomáticas. Los teléfonos de referencia son los siguientes:
Los ciudadanos afectados proceden de municipios como Salamanca, León, Cortazar y Celaya, y en algunos casos la ciudad de origen aún no ha sido confirmada. La Secretaría continúa recopilando información y ofrece asistencia en la coordinación de evacuaciones y contactos con la cadena diplomática mexicana en la región.