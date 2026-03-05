MC entrega iniciativa de reforma electoral con recorte al financiamiento

Movimiento Ciudadano presentó su propuesta de reforma electoral en el Congreso, que incluye recorte del 10% al financiamiento público a partidos, voto obligatorio desde los 16 años y blindaje contra dinero del crimen organizado, en medio de críticas a la iniciativa presidencial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:50 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:27 AM.