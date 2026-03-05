MC entrega iniciativa de reforma electoral con recorte al financiamiento

Este jueves, integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) entregaron en las cámaras de Diputados y Senadores su iniciativa de reforma electoral. La propuesta, presentada por la bancada en San Lázaro y encabezada por Ivonne Ortega, plantea un recorte del 10% al financiamiento público a los partidos políticos.
La iniciativa busca modificar o adicionar 15 artículos constitucionales y 623 disposiciones de cuatro leyes secundarias. Entre sus ejes principales está el fortalecimiento de la democracia, la reducción del gasto público y la inclusión de 4.5 millones de jóvenes al padrón electoral.
La propuesta también incluye medidas para prevenir el financiamiento ilícito: prohibición de aportaciones anónimas y mecanismos para blindar las campañas contra recursos del crimen organizado.
Castaneda destacó que las reformas electorales en México han sido producto de consensos amplios y llamó a abrir una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil.
“Movimiento Ciudadano está contribuyendo al debate público con una propuesta seria y responsable”, indicó el senador.
Según el documento Más democracia, menos gasto, el recorte del 10% al financiamiento permitiría ahorrar más de 3 mil 300 millones de pesos en cuatro años.